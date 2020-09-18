"طفل عابدين" يكسب 300 جنيه يوميا من التسول: "فيسبوك قطع عيشي"

اعترف طفل يبلغ من العمر 14 عاما باحترافه التسول في منطقة عابدين، رغم أن حالته المادية ميسورة، وأنه يجني يوميا ما لا يقل عن 300 جنيه وأن الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي "قطعت عيشه"، بعد انتشار فيديو له بملابس رثة تحت عنوان: "أطفال بلا مأوى".

وقال الطفل إن والدته عاملة نظافة وإنهما يقيمان بالجيزة وإن والدته هي من تشجعه على التسول، حيث يخرج يوميا من منزله إلى منطقة عابدين بالقاهرة وفى الطريق يقوم بتبديل ملابسه النظيفة بأخرى رثة والتسول فى الشوارع.

واعترف الطفل بأنه يجمع يوميا حصيلة مالية تصل فى بعض الأحيان إلى 300 جنيه وربما تزيد في بعض الأيام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طفل يمارس أعمال التسول، عقب تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بتداول صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لأحد الأطفال "بلا مأوى" بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من العثور على الطفل وتبين أنه (يبلغ 14عاماً- مقيم بمحافظة الجيزة)، وتبين ارتداؤه ذات الملابس الرثة التي كان يرتديها بالصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وقيامه باستجداء المارة.

وباستكمال الفحص تبين حضوره يومياً من محل إقامته وتغيير ملابسه، وارتداء ملابس رثة للتسول بها بتحريض من والدته (عاملة نظافة - مقيمة ذات العنوان).

باستدعاء والدة الطفل ومواجهتها اعترفت بتحريضها له على القيام بذلك للحصول على المال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.