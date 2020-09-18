صور .. إليسا: "الدنيا زي المرجيحة"

دوما ما تحرص المطربة اللبنانية إليسا على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إليسا نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وعلقت قائلة: "الدنيا زي المرجحة يوم فوق ويوم تحت، اتمنى لكم أيام كله فوق وسعادة التعب ديما اخرته أفراح".

وبالأمس كانت هنأت المطربة إليسا، المطربة السورية أصالة على إصدار ألبومها الجديد "لا تستسلم".

وكتبت إليسا عبر صفحتها على تويتر، "حبيبتي أنتي تستحقين كل خير... مبروك ألبومك الجديد"، لترد أصالة عبر تغريدة قائلة "مو عارفة منّ وين أبدأ بالشّكر والامتنان مو عارفة عبّر عنّ عظيم فرحي.. وكأنّني اليوم تعرّفت على السّعادة المُطلقة.. ⁧‫لاتستسلم".

يذكر أن ألبوم أصالة الجديد، يضم 20 أغنية خليجية، وهم "لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني".