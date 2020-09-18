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الزناتي: صرف بدل التدريب للصحفيين الأحد المقبل

تحويل شيكات أقساط القروض للحاصلين عليها في نفس اليوم

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أحمد البهنساوى
02:47 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين

حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين

قال حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين، بعد غد الأحد الموافق 20 سبتمبر بماكينات الصرف للبنك الأهلي.

وأشار الزناتي في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة في نفس اليوم لصرف البدل.

وأضاف الزناتي أنه سيتم تحويل شيكات أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر في نفس اليوم، حيث يحصل المستفيدون من قرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط على قيمة القسط من المصرف المتحد في نفس اليوم، بينما يتم صرف الأقساط من بنك ناصر بعدها بيومين، لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة داخل البنك.

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