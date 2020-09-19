أسعار الفاكهة اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم السبت 19 سبتمبر الحالي، والتي تنوعت بين العنب والتين البرشومي والكريز وغيرها، كالتالي:

الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 15 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 15 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 20 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح ما بين 8 إلى 30 جنيهًا.