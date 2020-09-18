أسعار النفط تتراجع على خلفية قرار حفتر باستئناف التصدير

سجلت أسعار النفط، انخفاضا بعد ارتفاع مطرد، اليوم الجمعة، على خلفية الأنباء الواردة من ليبيا، عن إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية، بعد أشهر من التوقف.

وأغلقت معظم حقول ومواني النفط الليبية منذ يناير، بسبب إغلاق المنشآت النفطية، وسط الأعمال العدائية في البلاد.

تراجع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام "برنت" بحر الشمال بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 42.98 دولار للبرميل، وسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 0.63 بالمئة إلى 40.81 دولارا للبرميل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سجلت أسعار النفط ارتفاعا على خلفية نتائج اجتماع لجنة "أوبك +" والتوقعات، في نهاية الشهر الأول من المرحلة الثانية من اتفاق "أوبك +" ظل التحالف، ملتزما التزاماً كبيراً بالاتفاق. وأوصت اللجنة بتمديد هذا المخطط لتعويض خفض الإنتاج المحدد سابقا حتى نهاية ديسمبر.

كما أن توقعات البنوك الاستثمارية الكبيرة في سوق النفط تمنع انخفاض الأسعار. على سبيل المثال، تستشهد رويترز بتقرير صادر عن بنك "جولدمان ساكس"، والذي بموجبه بحلول الربع الرابع من عام 2020، سيصل عجز المعروض في سوق النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا.

ويتوقع معدو التقرير، أن يصل سعر خام برنت إلى 49 دولارًا بنهاية العام و 65 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2021. تستشهد الوكالة أيضًا بتقرير من محللي بنك "يو إس بي"، الذين يتوقعون نقصًا في المواد الخام ونمو سعر برنت إلى 55 دولارًا بحلول منتصف عام 2021.