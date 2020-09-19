الحبس والغرامة عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عدة مميزات وخدمات تستفيد منها هذه الشريحة من المجتمع، مع وجود عقوبات رادعة لكل من يحصل على هذه الحقوق بالتزوير أو انتحال الصفة.

وبحسب القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه على كل من:

تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك أو انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .

استولی بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير من حسني النية، يحكم على الجانی برد ما تحصل عليه.