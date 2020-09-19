أنهى حياة زوجته بعدما طالبته بالتوقف عن ضرب ابنتيهما

حاولت سيدة تخليص طفلتيها من يد والدهما فكان مصيرها القتل، حيث انهال الزوج على زوجته ضربًا بالأيدي حتى أصيبت بإصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسد، وأحدثت التهابًا في الأوعية الدموية، ونقلت على إثرها إلى المستشفى، ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولات إسعافها.

وقالت شقيقة المجني عليها في محضر الشرطة، إن شقيقتها "أميرة" شاهدت زوجها يضرب طفلتيهما بعنف رغم أن أعمارهما لا تزيد عن 6 سنوات، وعندما أخبرته بالتوقف عن فعلته ترك الأطفاء واعتدى عليها بالضرب حتى الموت.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وتبين وفاة المجني عليها بعد أيام من دخولها للعلاج، وأثبتت التقارير الطبية أن المتوفية ساءت حالتها الصحية جراء الضرب والتعذيب، حتى تعرضت للالتهابات في الأوعية الدموية، وتم احتجازها داخل غرفة الرعاية المركزة حتى فارقت الحياة.

وتواصل المباحث جهودها لملاحقة الزوج المتهم، للقبض عليه بتهمة القتل العمد.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها، لبيان أسباب وفاتها، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، وكلفت النيابة أيضًا المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.