الأمم المتحدة: كورونا تسبب في فقدان 104 آلاف وظيفة في الجابون

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن فقدان 104 آلاف وظيفة في الجابون، بنسبة 46.1% للنساء و53.8% للرجال.

وذكر التقرير الخاص برصد التداعيات الاجتماعية ـ الاقتصادية لفيروس كورونا في الجابون إن "تأثيرات كورونا السلبية كانت الأكبر في المناطق الحضرية (العاصمة ليبرفيل وبورت جينتل ثاني أكبر مدن البلاد) وتأثر قطاع التجارة بهذه التداعيات بنسبة 30.4% والتعليم بنسبة 17.1% والخدمات الشخصية بنسبة 10.5%".

وأضاف أن 77.4% من العائلات التي تدير مشروعات غير زراعية سجلت انخفاضا في الدخل، كما سجلت عائدات العمالة بالأجر اليومي تراجعا بلغت نسبته 61.6% في العاصمة ليبرفيل و 77.3% في مدينة بورت جينتل و74.2% في فرانسفيل.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمصادر الدخل فقد شهد قطاع الزراعة تراجعا بنسبة 15.9% والمشروعات العائلية 9.7%، والتحويلات المالية الداخلية 9.6%.

أما فيما يخص توقعات تحسن مستوى المعيشة، فيرى 45% فقط من أسر المدن أن مستواهم المعيشي سيتحسن على مدار الـ 12 شهرا المقبلة مقابل 53% في المناطق الريفية، وفقا للتقرير.

وأضاف أن الأسر الجابونية استفادت من المساعدات الحكومية إلى حد كبير في سداد فواتير الكهرباء بنسبة 35.3% والمياه بنسبة 11.8% و9% للمنتجات الغذائية و0.9% للتحويلات المالية و0.7% لمجانية النقل و0.4% للإيجار.