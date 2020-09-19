مصادر أمنية: تنفيذ الأحكام تلاحق نجلي السبكي بعد حكم "الكوكايين"

قالت مصادر أمنية إن إدارة تنفيذ الأحكام تلاحق نجلي أحمد السبكي، استنادًا للحكم القضائي الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة لحيازتهما كوكايين وحشيش.

وأضاف مصدر قضائي أن الحكم غيابي وليس واجب النفاذ ويحق للمتهمين إعادة الإجراءات في تلك القضية، وإعادتها مرة أخرة إلى محكمة الجنايات للنظر في موضوع الدعوى من جديد.

كان دفاع المتهمين تقدم بطلب لرد المحكمة، يوم 18 يوليو الماضي، وأصدَرت المحكمة حينها قرارًا بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد والذي صدر بالرفض.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الخميس 19 مارس الماضي، كأولى جلسات محاكمة المتهمين، إلا أن تعليق العمل بالمحاكم نتيجة انتشار فيروس كورونا، عطّل المحاكمة.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما استوقفت قوة أمنية في منطقة قصر النيل يترأسها معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، المتهمين، فجر الخميس 12 سبتمبر الماضي، في أثناء استقلالهما السيارة الخاصة بهما، عقب خروجهما من أحد الفنادق حيث كان يُقام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عُثر فيها على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، وأُلقي القبض عليهما وتمّ اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث تحرر محضر بالواقعة، وأُحيلا للنيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بإخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، وفي نهاية التحقيقات أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.