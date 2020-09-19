اختيار أستاذ بجامعة أسيوط كأول باحث عربي ضمن هيئة تحرير مجلة عالمية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اختيار الدكتور أحمد ثابت هلال الأستاذ المساعد ورئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، ونائب مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، كأول باحث مصري وعربي، يتم اختياره عضوًا بهيئة تحرير مجلة Research on social work practice.

وتعد المجلة واحدة من أعرق المجلات الدولية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية عالميًا، وهي مجلة معنية بتغطية بحوث العمل الاجتماعي على مستوى العالم، بما في ذلك من ممارسات المجتمع والإدارة التنظيمية وتقييم السياسات الاجتماعية.

ودعا المنشاوي، كافة الباحثين إلى الاستمرار في إنتاج أبحاث علمية تخدم المجتمع وتضع حلولاً لمشكلاته، حيث يعد البحث العلمي المحرك الرئيسي لكافة خطط الدولة في تحقيق التنمية، وهو ما دفع إدارة الجامعة إلى تسخير كافة إمكانياتها لخدمة هذا القطاع وتوفير مناخ علمي ونفسي ملائم للباحثين.

من جهته، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص الإدارة على مواصلة دعمها لأبنائها المتميزين من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مختلف المجالات الطبية منها والإنسانية والاجتماعية والبيئية، ما يأتي متوافقًا مع استراتيجيتها الساعية إلى تطوير إنتاجها العلمي والبحثي مما ينعكس في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بوجه عام، فضلا عن دور ذلك في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات.

وأشار إلى أن الجامعة تضم العديد من الرواد و الكوادر البحثية الرائدة والذين أسهموا في تقديم إنتاج بحثي متميز على الأصعدة الدولية والعالمية.