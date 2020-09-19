تأجيل محاكمة عامل رخام قتل شرطيا في مصر القديمة لـ19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عامل رخام، لاتهامه بقتل شرطي عمداً، بمصر القديمة، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب.

ونسبت النيابة للمتهم "ملاك.م"، ارتكاب جريمة قتل الضابط المجنى عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وأبصر المجني عليه، فأشهر سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، حتى فارق الحياة.

كما نسبت له النيابة إتهاما بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وطلقات نارية، والشروع في سرقة السلاح الأميري عهدة المجني عليه.