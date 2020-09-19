السفير الأمريكي يتابع مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية لإسنا

استقبل رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، محمد سيد سليمان، اليوم السبت، السفير الأمريكي، جوناثان كوهين، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمتابعة العمل في مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا.

جاء ذلك في إطار متابعة أنشطة مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة اسنا"، والذي يقوم بتنفيذه كل من شركة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة"، وشركة "سي. آى. دي. للاستشارات"، في إطار الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الآثار ووزارة السياحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف زيادة التنافسية في قطاع السياحة، وتطوير مواقع التراث الثقافي في مصر.

وتفقد السفير الأمريكي، برفقة رئيس مدينة إسنا، مواقع الترميم وإعادة التأهيل التي تتم حالياً بالمنطقة، من إعادة إحياء "سوق القيسارية" التراثي، و"وكالة الجداوي"، و"المئذنة العمرية"، بهدف زيارة تصوير وتوثيق أنشطة الوكالة الأمريكية.

وخلال اللقاء أعرب "سليمان" عن سعادته البالغة بزيارة السفير الأمريكي لمدينة إسنا، مشيداً بالأعمال التي تقوم بها شركة "تكوين"، بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مشروعها بمدينة إسنا، وما تقدمه من إنجاز فى منطقة معبد إسنا، الذي يشهد عملية إعادة وتأهيل المواقع الأثرية والمباني ذات التراث المعمارى المتميز، بهدف الحفاظ على الأصول التراثية والثقافية المتنوعة بقلب مدينة اسنا، وتحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة، من خلال أنشطة التنمية السياحية، وتحسين فرص العمل في هذا المجال.

ويهدف مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا" إلى إطلاق إمكانات التراث الثقافي المتنوع لمدينة اسنا، بما يمهد لإعادة إحياء تلك المنطقة بصورة مستدامة، ووضع المدينة بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر، ويتم ذلك من خلال الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز المدينة، ووضع خطط إدارة ملائمة لتلك المواقع، وتوثيق وترويج التراث الثقافي للمدينة ورفع الوعى به، بالإضافة إلى تحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة، من خلال أنشطة التنمية السياحية، وتحسين فرص العمل في هذا المجال.