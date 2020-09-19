تفاصيل وفاة شاب خلال صلاة العشاء: كان يحلم بالسفر لتجهيز شقيقاته

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساءً، عندما ودع محمود مجدي، 25 عامًا، أسرته متجهًا لصلاة العشاء أمس الجمعة، في مسجد الحميدات القريب من منزله بقرية نيدة بمركز أخميم محافظة سوهاج.

وبعد مرور دقائق قليلة تعالى صوت إمام المسجد يتلو آيات من القرآن الكريم، ليسجد الشاب في الركعة الثانية دون أن يقوم مرة أخرى، ويستكمل المصلون الصلاة وسط استغراب المجاورين له في الصف، حتى انتهوا من أداء الصلاة، وسارعوا إليه في محاولة لإفاقته لكن دون جدوى.

أحد المصلين هرول سريعًا إلى منزل أحد الأطباء المجاورين للمسجد والذي وصل سريعًا ليخبره بأنه توفى إثر أزمة قلبية حادة - وفق محمود السيد أحد أصدقاء المتوفى.

يقول "السيد": "لم يفرغ المسجد من المصلين كالعادة بعد كل صلاة بل امتلأ المسجد ومحيطه بأبناء القرية الذين جاءوا ليتأكدوا من نبأ وفاة الشاب ابن العشرين الذي كان يحلم بالسفر خارج البلاد لتجهيز شقيقاته الأربع وتأهيل نفسه ماديًا للزواج".

واستكمل: "بقي الإمام بعد صلاة العشاء التي توفى فيها الشاب ليقيم صلاة الجنازة، حيث شيعت جنازة الشاب في الليلة ذاتها وسط دهشة وصدمة أهالي القرية بالكامل".

واختتم صديق المتوفى بقوله: "انتهت أحلام صديقي على سجادة المسجد الذي حرص دائمًا على الصلاة فيه منذ الصغر، وذهبت معه سيرته العطرة وأخلاقه التي يتحاكى بها أهالي القرية، خاصة وأنه يعمل سباكًا ويدخل منازل الكثير من المواطنين بحكم عمله".

حاولت "الوطن" التواصل مع أسرة الشاب المتوفى لكنهم لم يستطيعوا التحدث بسبب الصدمة التي ألمت بهم، خاصة أن الشاب هو الولد الوحيد لأسرته ولديه 4 شقيقات.

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمرتادي فيس بوك وتويتر في قريته والقرى المجاورة، تحولت إلى دفتر عزاء ودعاء للشاب الفقيد.