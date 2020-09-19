"فريد خميس".. أسطورة الصناعة والتعليم في سطور

توفي رجل الأعمال محمد فريد خميس، منذ قليل، بعد صراعٍ مع المرض.

وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".

تستعرض "الوطن"، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الراحل:

* رجل صناعة مصري يؤمن بأن الإنسان هو أساس نهضة الأمم ورقي المجتمعات وأن السبيل هو العلم المتميز والبحث العلمي المتقدم، ويؤمن كذلك بأهمية الدور الاجتماعي لرأس المال.

* وصفه الكثيرون بأنه طلعت حرب مصر ورائد الصناعة المصرية.

* متزوج ولديه ابن (محمد) وابنتان (ياسمين وفريدة) و3 أحفاد (عمر وملك وأسامة)

الدرجات العلمية:

1. بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس 1961

2- ماجستير تكاليف صناعية ودراسات في صناعة النسيج.

3. دكتوراه من جامعة لافبرا، بريطانيا 2008

4- حاصل على أرفع وسام بلجيكي مايو 2008 قلده له ولي عهد بلجيكا (الملك الأن)

النشاط الرئيسي:

مؤسس مجموعة (الشرقيون) وهي مجموعة متكاملة تعمل في مجال المنسوجات والبتروكيماويات، وتضم هذه المجموعة عدة شركات، تعمل في تصنيع السجاد، الألياف، الغزل، البتروكيماويات ، بالإضافة إلى تسويق المنتجات المتعلقة بها محلياً وعالمياً، وتشمل عدة مجالات منها: السياحة، العقارات، المفروشات، الصناعات الزراعية، البتروكيماويات، بالإضافة إلى التجارة الدولية.

وتضم المجموعة شركات: النساجون الشرقيون للسجاد، ماك، النساجون الشرقيون إنترناشيونال، الشرقيون للتنمية العمرانية، الشرقيون للتمية السياحية، الشرقيون للتنمية الزراعية، الشرقيون للمشروعات الصناعية، افكو (منتجات ألياف)، المصرية للبروبولين والبولي بروبيلين، العاشر من رمضان للتنمية والخدمات التعليمية.

المساهمات في العمل العام:

* رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر.

* مؤسس أكاديمية الشروق.

* رئيس مجلس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية.

* رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

* رئيس لجنة الصناعة والطاقة والنقل بمجلس الشورى سابقاً.

* رئيس اتحاد الصناعات المصرية سابقاً.

* رئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر.

* عضو المجلس الأعلي للاستثمار ، برئاسة رئيس الجمهورية .

* مؤسس ورئيس بعض المنظمات الغير حكومية مثل:

- مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع. - مؤسسة خميس لتنمية المجتمع .