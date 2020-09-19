أحمد حمد: فريد خميس تبنى الـ100 الأوائل في الثانوية العامة لمدة 14 عاما

قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة الراحل، وضع البحث العلمي والإهتمام بمخرجاته على رأس أولوياته في التعليم، قائلا: " كان يتصدر أحاديث الراحل دوما أثناء اجتماعه مع مجلس أمناء الجامعة.

وتابع أن الراحل كانت له مواقف متعددة لعمل الخير، وكانت كلمته المأثورة تقول: "أي تقدم لا يأتي إلا من خلال بحث علمي جاد و خلو أحلامكم ملهاش سقف".

حمد : فريد خميس سنوياً الـ100 الأوائل من الثانوية لمدة 14 عام

وأضاف حمد في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الراحل تميز بالجدية في العمل و الكرم و العطاء، لافتاً إلى أنه قرر رعاية العشرات من أبناء الشهداء و ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة و أبناء المحافظات، وكان يتبنى الـ100 الأوائل في الثانوية العامة لمدة 14 عام منذ إنشاء الجامعة، مشيؤرًا إلى أنه كان مؤمن بالعلم ورسالته وقضية البحث العلمي.

حمد: خميس شدد على عدم تخفيض أو تسريح العمالة أثناء وجود أزمة كورونا

وأكد رئيس الجامعة البريطانية، أن خميس شدد على عدم تخفيض أو تسريح العمالة خلال أزمة كورونا، مؤكداً أنه أعطى تعليمات بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس مرتين خلال الأزمة المتعلقة بكورونا الفترة الماضية.

محمد فريد خميس ولد في محافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

وأسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجان والموكيت والبساط".