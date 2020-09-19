صديق مقرب من فريد خميس: رجل الأعمال دخل في شبه غيبوبة لـ100 يوم قبل الوفاة

كشف حامد عبدالله حامد، عميد كلية الفنون التطبيقية بالجامعة البريطانية الصديق المقرب لرجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، إن خميس أجرى جراحة في عظام الرقبة استمرت لمدة 8 ساعات بعد عيد الفطر الماضي بثلاث أيام في الولايات المتحدة.

وأشار الصديق المقرب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن رجل الأعمال الراحل خرج من العملية في شبه غيبوبة استمرت 100 يوم، ومكث في غرفته منذ خروجه من غرفة الإنعاش.

وأضاف أنه من المقرر وصول جثمان الراحل الأربعاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأوراق المتعلقة بالوفاة، وإجراءات نقل الجثمان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يدفن في مقابر الأسرة بالعاشر من رمضان.

وأكد حامد، أن محمد فريد خميس لا يمتلك طائرة خاصة، وأنه سيتم نقله عبر طيران شركة مصر للطيران، مشددا على أنه كان رجلا وطنيا ومحبا لبلده.

وتوفي رجل الأعمال محمد فريد خميس، ظهر اليوم، بعد صراعٍ مع المرض.

وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".