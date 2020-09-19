الشباب والرياضة تحدد مواعيد الاختبارات الجديدة لمشروع البطل الأولمبي

حددت وزارة الشباب والرياضة، موعد الأول من أكتوبر المقبل، لبدء مرحلة جديدة لإجراء اختبارات الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذى تتبناه الوزارة لاختيار دفعة جديدة من اللاعبين، في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، ألعاب القوي، الجودو، تنس الطاولة، التايكوندو، رفع الأثقال".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدفعة الجديدة تستوعب اختيار 1480 لاعبا من 27 محافظة- مرحلة الناشئين، وتستمر الاختبارات والانتقاء للموهوبين على مدار أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، لافتا الى أن مرحلة التدريب والإعداد والتأهيل ستنطلق مطلع يناير 2021، بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين فى الألعاب التى يتضمنها المشروع.

وأضاف صبحي: "أن النجاحات التى يحققها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي خلال الفترة الراهنة فى إعداد وتأهيل اللاعبين وفوزهم بالبطولات التى يشاركون بها مثلت حافزاً قوياً فى البدء فى مرحلة جديدة لاكتشاف مواهب أكثر داخل المجتمع، والعمل على رعايتهم، تأهيلهم، وتدريبهم، وصقل موهبتهم"، منوها بأهمية المشروع فى تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع، لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، مشاركة مجموعة من كبار اللاعبين والفنيين لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للاختبارات وفق محددات ورؤي علمية تقيس مستوى المهارة والموهبة التى يتمتع بها المتقدمون للاختبارات وكذا قدرتهم البدنية، مشيرا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، يعد استثمارا إيجابيا في اللاعبين الواعدين، الذين سيمثلون قوام المنتخبات الوطنية في المستقبل، في مختلف الألعاب الرياضية.

وهو ما تجلت ثماره بفوز لاعبي المشروع ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال، التي أقيمت بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس 2020، وتتبنى وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، للكشف عن الموهوبين وتوفير بيئة مناسبة لإعدادهم فى ألعاب "التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الإسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة".

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة، كانت أطلقت المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في نوفمبر 2018 في 27 مديرية من مديريات الشباب والرياضة، بمختلف محافظات الجمهورية في عدد 9 ألعاب رياضية، وهي (ألعاب قوى ومصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو وتنس الطاولة ورفع الأثقال وكرة اليد وكرة السله)، بعدد 2189 لاعب ولاعبة بمرحلة الناشئين، و976 لاعبا ولاعبة بمرحلة الواعدين، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتضمن 5 مراحل أساسية وهي مرحلة الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، وتليها مرحله الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وتليها مرحلة أبطال الواعدين، ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب.

يأتي إطلاق المشروع على مستوى الجمهورية، في ضوء استراتيجية الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بوضع هدف بناء الإنسان المصري في محتلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، وتماشيا مع هذه الرؤية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ المشروع القومي للموهبة الرياضية والبطل الأولمبي، وفي ضوء ما أقره الدستور في مواد 84، 64، 65 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.