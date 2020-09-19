وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لمحور قوص على النيل بقنا

واصل وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولته التفقدية في عدد من محافظات الصعيد اليوم، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تنفذها وزارة النقل.

وتفقد الوزير الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا، الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه، ويبلغ طـوله 19 كيلومتراً، وعرضه 21 متراً، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.

ويشتمل المشروع على عدد 30 عملاً صناعياً، 15 كوبري و15 نفق، منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من الطريق الصحراوي الشرقي، ونهر النيل وترعة الكلابية على الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان"، والطريق الزراعي الغربي، والسكة الحديد، والطريق الصحراوى الغربي، وذلك لحل التقـاطعات مع الطرق الفرعيـة والترع والمصارف، حيث بلغت نسبة تنفيذه 98.5% ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، وأنه يجري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، وأن تنفيذ كافة الأعمال تتم وفقاً لقياسات الجودة العالية، خاصةً مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق "القاهرة – أسوان" الصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل، والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان"، شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

كما لفت إلى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية، وكذلك أهميته في الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التي تقوم بنقل المواطنين بين شرق وغرب النيل.

وأوضح الوزير أن تنفيذ وإنشاء هذا المحور يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتراً، لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكاملا، يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل.