"الأهلي المصري" يوقع عقد تمويل طويل الأجل لصالح شركة "النيل للأخشاب" لتدعيم النشاط الصناعي والزراعي

وقع البنك الأهلى المصرى، عقد تمويل بمبلغ 793.9 مليون جنيه لصالح شركة النيل للأخشاب Nile Wood، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية EKH، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم عملاء النشاط الصناعى والزراعى والمقاولات.

وقال يحيى أبوالفتوح، إن التمويل يأتى فى إطار دور البنك الأهلى المصرى الرائد فى تطبيق مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاعى الصناعة والزراعة وانعكاساً لتشجيع الدولة واهتمامها بالمشروعات الكبرى التى تعظّم التنوع فى مصادر الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على استقرار معدلات النمو، خاصة النشاط الصناعى والزراعى.

وأعرب معتز الألفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية EKH، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، مشيراً إلى أن التمويل سيتيح لشركة النيل للأخشاب تمويل التكاليف الاستثمارية اللازمة لإقامة وتشغيل مصنع للصناعات الخشبية وتصنيع ألواح الخشب MDF، وتُقدّر قيمته بنحو 1.369 مليار جنيه ويقام على مساحة 150 ألف متر بمنطقة المطورين بمدينة السادات، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف م3 سنوياً.

وقال المهندس شريف الزيات، إن المشروع يتميز بأنه صناعى زراعى متكامل، حيث إن الخامة الأساسية التى يتعامل فيها المصنع هى أخشاب الغابات، وقد تم تسلم 7000 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية، جارٍ زراعتها حالياً، ومن المتوقع تسلم 6000 فدان أخرى قبل نهاية العام، لتصبح المساحة الكلية للزراعة 13 ألف فدان، على أن يتم البدء فى الإنتاج فى الربع الأول من عام 2022.