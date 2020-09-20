الربان ولاء حافظ: إحنا أولى بالسلام العالمي من تركيا (حوار)

بعد ساعات، وتحديدا صباح غد الاثنين، تشهد بحيرة التمساح بالإسماعيلية حدثا مهما، بمشاركة 600 سباح وغطاس مصري من الموهوبين، برفع أكبر علامة سلام احتفالا بيوم السلام العالمي تحت سطح الماء، وتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس باسم الفريق المصري، لكسر الرقم القياسي التركي، المسجل باسم 460 سباحا تركيا.

الربان ولاء حافظ، المدرب والمشرف على فريق الغطس، وصاحب أول رقم قياسي في موسوعة جينيس بأطول غطسة في العالم، قال إنّه في العام 2016 عندما نفذ غطسة في المياه استغرقت 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، دعا إلى مبادرة لكسر الرقم القياسي للغطس في يوم السلام العالمي، والمسجل باسم تركيا، برفع أكبر علامة سلام تحت سطح الماء، وتابع: "يوجد فريق غطس تركي يضم 460 سباحا، غطسوا تحت الماء رافعين شعار الاحتفال بيوم السلام العالمي، وذلك في عام 2015".

ولاء: سنكسر الرقم التركي بـ600 سباح يرفعون شعار أكبر علامة سلام في بحيرة التمساح

وأضاف حافظ أنّ الفكرة تراوده منذ عدة سنوات، ونجح مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الغوص والانقاذ، والشركات الراعية، للتوقيع على بروتوكول للاحتفال بيوم السلام العالمي، الاثنين المقبل، بتجميع فريق غطس مكون من 600 سباح وغواص، للغطس تحت الماء في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، والدخول بهم في موسوعة جينيس وتسجيل رقم جديد، وكسر الرقم القياسي 460 المسجل باسم فريق الغطس التركي.

"الوطن" التقت الربان ولاء حافظ، وكان هذا الحوار معه:

كيف دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في الغطس؟

أثناء عملي في هيئة قناة السويس ووجودي بين مجموعة من الغطاسين المصريين والعالميين، علمت منهم أنّ أطول غطسة تحت الماء، مسجلة باسم غطاس أمريكي بـ51 ساعة و4 دقائق، وحينها انتابني شعور بضرورة كسر الرقم، واخترت يوم 25 يناير في احتفالات مصر بثورة يناير، وبعرض الأمر على الفريق مهاب مميش، وكان وقتها رئيس هيئة قناة السويس، وافق على الفور مبديا كل الدعم، وعرض الأمر على رئاسة الجمهورية، التي رحبت بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الرقم القياسي العالمي الجديد كنوع من أنواع الجذب السياحي لمصر، وبعد فترة طويلة من الاستعداد والتجهيز، جرى تنظيم مسابقة قمت خلالها بالغطس لمدة 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، وكسرت الرقم الامريكي، وتم تسجيل مصر في الموسوعة.

لماذا فكرت في فكرة الدخول مرة أخرى بموسوعة جينيس من خلال الاحتفال بيوم السلام العالمي؟

أنا متحفز لتنفيذ الفكرة لسببين، أولهما أنّ مصر بلد حضارة الـ7 آلاف سنة، راعية السلام على مدار كل القرون والعهود، وهي أولى بالسلام العالمي والاحتفال بيومه من تركيا التي ترعى الارهاب وتدعم عناصره، والسبب الثاني كسر رقم فريق الغطس الجماعي التركي المسجل في 2015 في احتفالات يوم السلام العالمي بقبرص، والذي جرى تسجيله بـ460 سباحا تركيا، ومن يومها وأنا متحفز لكسر الأرقام التركية، لأستعيد لقب صاحب أطول غطسة في موسوعة جينيس، وليكن اللقب باسم مصر وليس تركيا.

كم عدد فريقك الذي ستكسر به الرقم التركي؟

600 سباح يغطسون تحت الماء، ومعهم لافتة عليها شعار السلام العالمي يرفعونها يوم الاثنين 21 سبتمبر، تحت سطح الماء ببحيرة التمساح في قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور مندوبين وأبطال وسباحين عالميين، فضلا عن مسؤولي موسوعة جينيس وأبطال عالميين من بعض دول العالم من المهتمين بالحدث.

من المشرف على الفريق وما هي الاستعدادات للحدث؟

أنا صاحب الفكرة، والمدرب المسؤول عن الفريق المشارك في الغطسة، والمشرف العام عليهم.

هل هناك جهات أخرى تشارك في الحدث؟

بالتأكيد، الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ووزارة الشباب والرياضة، وقدم لنا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل الدعم، وآخره عقد استضافة الوزارة للمؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الغطسة وتسجيل رقم قياسي جديد في الاحتفال باليوم العالمي للسلام عن طريق الغطس في الماء.

ما دور اتحاد الغوص والإنقاذ في الحدث؟

دور كبير، هو المسؤول الأول عن الحدث والشريك الرئيسي فيه مع وزارة الشباب والرياضة، فالاتحاد هو الذي اختار السباحين المشاركين في الحدث وعددهم 600، جرى اختيارهم بعناية فائقة، فضلا عن رعايته للتدريبات المستمرة منذ بداية جمع الفريق وحتى يوم الاحتفال.

هل هناك شركات راعية تتولى الترويج والتسويق للحدث؟

يوجد 4 شركات رعاية حكومية وخاصة ترعى الحدث.

ما أهمية الحدث لمصر في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستعادة مكانتها في السياحة وعودة معدلاتها الطبيعية؟

تنظيم مصر للحدث رسالة للعالم كله، بأنّ مصر دولة تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، كما يلفت انتباه السائحين في كل دول العالم للعودة مرة أخرى لجعل المقاصد السياحية المصرية في اهتمامهم، فضلا عن كشف فضائح المتآمرين ضد الدولة في الخارج، وفضح الشائعات الخطأ والمغرضة التي يروجونها ضد البلد.

لماذا لم تحاول كسر الرقم القياسي التركي الفردي، الذي كسره الغطاس التركي، بعد تسجيل أطول غطسة بشهر واحد؟

حاولت ذلك، في الاحتفال بيوم ثورة 30 يونيو في قناة السويس، وقتها تعطلت الكاميرات التي كانت مستخدمة في التصوير قبل بداية الحدث بـ3 ساعات.

هل لديك نية في كسر الرقم القياسي المسجل باسم غطاس تركي 60 ساعة غطس؟

بالتأكيد، وجهزت نفسي، وسأعلن عن مفاجأة بهذا الشأن، لأن الرقم له تحد خاص في نفسي.

لماذا هذا التحدي؟ وما هي المفاجأة؟

التحدي أنّ الغطاس التركي كسر الرقم الذي سجلته، ومدته 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، بعد شهر، إذ سجل 60 دقيقة غطس في احتفالات قبرص عام 2016، ومن يومها وأنا متحفز لكسر رقمه.

ومتى ستقوم بذلك؟

**هذه هي المفاجأة التي سأعلن لك عنها، سأغطس في شرم الشيخ احتفالا بذكر نصر حرب أكتوبر المجيدة، وذلك يوم 30 سبتمبر، ولن أخرج من تحت الماء إلا يوم 6 أكتوبر.

وكيف ستتعايش تحت المأء طوال هذه الأيام؟

تدربنا كثيرا على مثل هذه الغطسات، نعيش حياتنا بصورة طبيعية ناكل ونشرب ونتنفس، وستصور كاميرات موسوعة جينيس الحدث لكسر الرقم التركي بجدارة واقتدار.