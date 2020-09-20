الشرطة تكشف حكاية فيديو لشاب يجلس على شنطة سيارة: عطلانة وبيسحبها

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، غموض واقعة تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الدائري، حيث تبين ان قائد السيارة استعان بعامل لمساعدته في سحب سيارة معطلة، وتحرر محضر بالواقعة.

وقررت الشرطة إخلاء سبيلهما، مع التنبيه بعدم تكرار الواقعة خوفا على حياتهما .

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق الدائري، بالمخالفة للقانون.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة، حيث تبين أنها ملك أحد الأشخاص (ميكانيكي سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وبإستدعائه ومواجهته قرر قيام أحد الأشخاص بالجلوس على شنطة سيارته، وأن السيارة كانت معطلة ويتم سحبها عن طريق سيارة آخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.