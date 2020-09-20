اليوم.. انطلاق معارض "أهلا مدارس" في 19 محافظة

تنطلق اليوم الأحد، معارض"أهلا مدارس" في عدد كبير من المحافظات لمدة أسبوع، بهدف توفير جميع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 35% مقارنة بالأسواق الآخرى.

وقال سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة، إن معارض "أهلا مدارس" توفر جميع السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية إلى جانب الحاسبات الآلية ومستلزماتها بأسعار مخفضة.

وأضاف "زكى"، أن هناك 19 معرضا لمبادرة أهلا مدارس في الـ12 محافظة، علاوة على توفير 21 معرضا متنقلا لخدمة المحافظات التي لا يقام بها معارض، والمحافظات الكبيرة التي تحتاج لأكثر من معرض، بجانب المعرض الرئيسي بالقاهرة في منطقة أرض المعارض، بواقع 4 قاعات رئيسية.

وأشار إلى أن المعرض سيقام على مساحة 12 ألف متر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتتاح المشاركة بالمجان.

ولفت إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يصل لنحو 175 شركة، ما يؤكد وجود كما كبيرا من السلع والمنتجات المختلفة لتلبية جميع احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، تسهيلا على أولياء الامور.

وفي السياق نفسه، قال المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ أن بعض المحافظات أعلنت عن افتتاح المعارض قبيل الافتتاح الرسمي تحت إشراف الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظين بالمحافظات المختلفة، حيث يوفر المحافظون المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.

وتابع: أن أغلب سلع ومنتجات معارض أهلا مدارس، ستكون منتجا مصريا وصناعة محلية.

ولفت إلى أن المعارض ستلتزم بشكل كامل بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة المواطنين.