استقرار أسعار الدولار.. و"hsbc" الأقل بـ15.67 جنيه للشراء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك، بعد تراجع الأسبوع الماضي في البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، بقيمة قرش، ليباع في بنوك "الأهلي المصري، عودة، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق، والمصري لتنمية الصادرات" بـ15.81 جنيه مقابل 15.71 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرا لتداول الدولار، برز بنك "hsbc"، ليباع بـ15.77 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.