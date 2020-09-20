رئيس التحرير

محمود مسلم

استقرار أسعار الدولار.. و"hsbc" الأقل بـ15.67 جنيه للشراء

كتب:

جهاد الطويل
08:57 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
دولار

دولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك، بعد تراجع الأسبوع الماضي  في البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، بقيمة قرش، ليباع في بنوك "الأهلي المصري، عودة، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق، والمصري لتنمية الصادرات" بـ15.81 جنيه مقابل 15.71 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرا لتداول الدولار، برز بنك "hsbc"، ليباع بـ15.77 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

بـ15.63 جنيه.. استقرار سعر صرف الدولار اليوم

نشرة أخبار تركيا.. ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية

مصرف لبنان المركزي: الأنباء المتداولة حول سعر صرف الدولار غير حقيقية

سعر صرف الدولار اليوم في بنكي مصر والأهلي