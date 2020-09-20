أسعار العملات اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفقًا لبداية تعاملات اليوم، الأحد 20 سبتمبر الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الجنيه الاسترليني

سجّل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.27 جنيه للشراء و20.53 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.29 جنيه للشراء و20.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.54 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.