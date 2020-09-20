العملات العربية والأجنبية تستقر و4.19 جنيه اعلى سعر لشراء الريال

تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة في بداية التعاملات اليومية.

وشهد الريال السعودي استقرارا ليسجل 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء، في بنوك "بلوم، عودة، المشرق".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في بنوك "عودة، المشرق".

فيما سجّل اليورو في بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي"، كأعلى سعر لشراء اليورو بـ18.63 جنيه، وشهد شراء الإسترليني استقرارا، وسجل 20.28 جنيه في "مصر ايران للتنمية ".