وزيري يؤكد احتواء أرض مصر على آثار غير مكتشفة: أسرارها ما زالت مدفونة

علق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على اكتشاف وزارة الآثار 14 تابوتًا جديدًا في منطقة سقارة، موضحًا أنَّ "ما نراه فوق سطح الأرض في مصر من آثار لا يتعدى نسبة 40% ما يحويه باطن الأرض من آثار".

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "Dmc"، "بدأنا الحفر في منطقة سقارة في شهر أبريل عام 2018، وكانت هناك اكتشافات مستمرة بشكل غير عادي حيث أنَّه تمّ اكتشاف خبيئة للحيوانات والطيور المحنطة وأشياء نادرة لم يتمّ الكشف عنها في أي مكان في العالم كله مثل شبل أسد، حيوان الدب، النسناس، والمومياوات، والتي أدهشت العالم أجمع".

وتابع أنَّه "استمرارًا لموسم الحفريات -الرابع على التوالي- والذي بدأ في الأول من أغسطس 2020، تمّ اكتشاف 13 مومياءً في حالة رائعة من الحفظ، وأغلب الظن أنَّها ترجع للأسرة الـ26"، مؤكّدًا أنَّه استمرارًا لعمليات الحفر تمّ اكتشاف بئر آخر منذ يومين وبه 14 تابوتًا حتى الآن ليصبح الإجمالي 27 تابوتًا وجميعها في حالة رائعة".

وأكمل أنَّ النقوش والألوان تبدو كما لو كانت قد لونت بالأمس رغم مرور 2500 عام قبل الميلاد، مبينًا أنَّ مصر لم تبح عما بها من أسرار حتى الآن، لافتًا إلى أنَّ هناك العديد في باطن الأرض لم يكتشف بعد.