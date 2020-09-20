القاهرة تستعد لتنظيم أكبر حدث مائي في الشرق الأوسط

تستعد وزارة الموارد المائية والري، لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه منتصف أكتوبر المقبل، والذي يعد أكبر حدث في الشرق الاوسط يناقش القضايا المائية، وسط إجراءات احترازية مشدده للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات المؤتمر، الذي تضمن جلسات وحلقات نقاش علمية، فضلا عن الاجتماعات رفيعة المستوي وفعاليات الأحداث التي تقام على هامش المؤتمر.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنّ نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه، تعقد تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، وتهدف لتسليط الضوء على عدة محاور، بينها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي.

وأوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري ورئيس اللجنة التنظيمية، أنّ أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة، يأتي هذا العام مختلفا في تنفيذه عن الأعوام السابقة، إذ يُعقد الافتتاح الرسمي ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد، بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف انحاء العالم، واتخاذ تدابير الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال فعاليات حفل افتتاح أسبوع القاهرة المياه 2020 .

وأضافت أنّ برنامج الفعاليات سيتضمن عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية، تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، إضافة لعقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية، ومائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، و3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أنّ التفاعل على الموقع الرسمي للمؤتمر تخطي 100 ألف زائر، ما يؤكد النجاح الذي حققه المؤتمر على المستوى الإقليمي والدولي خلال نسختيه الأولى والثانية 2018 و2019، وحضر كل منهما أكثر من 1000 مشارك، وجرى عقد أكثر من 50 جلسة فنية، حاضر فيها أكثر من 40 عالما وخبيرا في مجال المياه، وشاركت نحو 30 شركة وجهة في المعرض المقام على هامش كل منهما.