رئيس التحرير

محمود مسلم

"مصادرة 45 شيشة".. حملة مكبرة على مقاهي السنبلاوين بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
02:28 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
حملة علي مقاهي السنبلاوين

حملة علي مقاهي السنبلاوين

كثفت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من حملاتها لرفع الإشغالات ومتابعة المقاهي والكافيهات، تحت إشراف متولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بناءً على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وخرجت حملة بقيادة فتحي إبراهيم حسن نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والسيد حسان مدير الإشغالات، برئاسة المركز، وفريق العمل الميداني واللجنة المشكلة، لتيسير حركة المرور والإشغالات والمواقف والنقل البطيء.

وأسفرت الحملة، عن مصادرة 45 شيشة و45 كرسي من المقاهي المخالفة لتعليمات رئيس الوزراء بمنع الشيشة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتم تيسير حركة المرور لمنع تكدس السيارات والمركبات بميدان المحطة وميدان بنك مصر وشارع صلاح سالم وميدان القنطرة.

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا يقود حملة علي المقاهي لمنع تدخين الشيشة

مركز السنبلاوين ينفي إصابة نائب رئيسه بكورونا

رئيسة مركز السنبلاوين الجديدة: المرأة قادرة على تولي المناصب

رئيس مركز السنبلاوين يقدم التهنئة للكنيسة وقرية عوض يوسف بالعيد

إغلاق مركز للدروس الخصوصية في السنبلاوين بالدقهلية