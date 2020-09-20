"مصادرة 45 شيشة".. حملة مكبرة على مقاهي السنبلاوين بالدقهلية

كثفت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من حملاتها لرفع الإشغالات ومتابعة المقاهي والكافيهات، تحت إشراف متولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بناءً على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وخرجت حملة بقيادة فتحي إبراهيم حسن نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والسيد حسان مدير الإشغالات، برئاسة المركز، وفريق العمل الميداني واللجنة المشكلة، لتيسير حركة المرور والإشغالات والمواقف والنقل البطيء.

وأسفرت الحملة، عن مصادرة 45 شيشة و45 كرسي من المقاهي المخالفة لتعليمات رئيس الوزراء بمنع الشيشة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتم تيسير حركة المرور لمنع تكدس السيارات والمركبات بميدان المحطة وميدان بنك مصر وشارع صلاح سالم وميدان القنطرة.