هدوء في لجنة تلقي طلبات الترشح للبرلمان بمحكمة شمال الجيزة

شهدت لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال الجيزة، هدوءا في اليوم الرابع من أيام الترشح، فمنذ التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا لم يحضر سوى عدد قليل من المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

وعلى عكس اليوم الأول الذي شهد طوابير طويلة من المرشحين ووكلائهم، فقد اختفت تلك الظاهرة تمامًا، وبات كل مرشح بإمكانه الدخول إلى القاعة لتقديم أوراق ترشحه دون تكبد عناء انتظار دوره.

فيما تواجدت قوات التأمين بأعداد قليلة للغاية لا تتجاوز الثلاثة أفراد نظرا لعدم وجود ازدحام وكثافة عددية تستلزم تواجدهم بأعداد كبيرة مثلما كان الوضع في اليومين الماضيين.

وداخل القاعة الواقعة في الطابق الأول بالمحكمة، جلس المرشحون ووكلائهم وبعض مؤيديهم فوق المقاعد الخشبية لترتيب أوراقهم قبل تقديمها للجنة القضائية المعنية بتلقي الطلبات لسباق انتخابات مجلس النواب 2020 ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي دون ارتداء الكمامات الطبية.