تجار خضار وفاكهة عن هبوط الأسعار: في متناول الجميع.. والزبون غايب

رغم هبوط أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة متفاوتة تتراوح ما بين 15% إلى 40 %، داخل أسواق الجملة والتجزئة، أجمع عدد من تجار الخضروات والفاكهة داخل الأسواق، على هدوء حركة البيع والشراء، مشيرين إلى أن هذا العام شهد ارتفاعًا كبيرًا في المساحات المزروعة، ما انعكس على توافر المنتجات وزيادة المعروض، ومن ثم هبوط واضح في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.

كما أشار التجار إلى تأثير انتشار فيروس كورونا على حركة البيع والشراء حتى الآن، متمنين أن تشهد الأسواق رواجًا كثيفًا، تماشيًا مع الأسعار الراهنة.

"الأسعار هنا أول مرة تكون قليلة بالشكل ده، ومع ذلك مفيش حركة بيع ولا شراء".. بهذه الكلمات بدأ فارس بدوي، فى أوائل الخمسينيات من عمره، تاجر خضار بسوق 6 أكتوبر، حديثه عن حالة الركود التى تشهدها السوق، على الرغم من هبوط الأسعار بنسبة كبيرة، فيقول: "الفيروس خلى الأسعار السنة دي غير أي سنة، وده مفروض يكون حافز للناس تشترى"، مضيفًا أن أسعار البطاطس تتراوح بين 2.5 جنيه و3 جنيهات للكيلو الواحد، أما كيلو الطماطم فيتراوح سعره بين جنيهين وجنيهين ونصف: "الزباين اللي كانت بتيجي تشتري بالقفص اختفت من السوق، مع إنهم كانوا بيشتروا لما كانت الأسعار الضعف".

وأوضح "فارس" أن تجار التجزئة يعانون أيضًا من حالة الركود، وبالتالي يترددون على سوق الجملة مرة أسبوعيًا، بدلًا من مرتين في الأسبوع: "ربنا يصلح الحال، لإن كده بنبيع بالخسارة".

40 عامًا هى المدة التى عمل بها طارق الحلواني، 50 عامًا، تاجر خضار بسوق العبور، وابن محافظة سوهاج، فى تجارة الخضار، منذ أن جاء مع والده إلى السوق، فيقول: "كل سنة بيبقى فيه نقص في كمية المزروعات، وبالتالي كانت الأسعار بتزيد"، مضيفًا أن هناك وفرة هذا العام في المعروضات داخل الأسواق، بجانب انخفاض أسعارها، ولكن هناك أيضًا حالة من غياب الزبائن: "الفيروس مأثر على الناس، وبقوا عايشين اليوم بيومه، من غير تخزين".

وأشار "الحلواني" إلى سعر كيلو البصل الذى سجل 4 جنيهات، رغم قلة المعروض منه خلال هذه الفترة: "البصل قليل فى السوق عشان الموسم، وبرضه سعره يعتبر كويس مش غالي".

وأوضح "الحلوانى" أن هناك أصنافًا مثل البطاطس والطماطم كانت تتعرض لما يعرف بـ "عروة الموسم"، وهو ما يؤثر على وجودها داخل الأسواق، ومن ثم ترتفع أسعارها، لكن هذا العام كان الموسم أقل حدة، وبالتالي لم يؤثر على كمية المعروضات، فظلت الأسعارمستقرة.

الخضري: الأسعار مناسبة للكل لكن مفيش بيع وشراء

لم يختلف الوضع كثيرًا داخل أسواق التجزئة، فيقول رجب الخضري، في أواخر الأربعينات، بائع خضار بأحد الأسواق الشهيرة، بمنطقة الدقي، إن الأسعار في متناول الجميع، لكن الزبائن غائبة عن الأسواق: "بقعد من الصبح لحد آخر النهار على أمل يجى زباين، وبحمد ربنا لو جالي زبون ولا اتنين في اليوم".

وأضاف أن سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات، وسعر الكيلو الواحد من الخيار 6 جنيهات، أما الجزر فسجل الكيلو منه 10 جنيهات، وكذلك الفلفل الرومي والليمون سجلا نفس السعر، في حين تراوح سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 4 جنيهات و5 جنيهات.

أما أسعار الفواكه، فأوضح "الخضرى" أن كيلو العنب سجل 10 جنيهات، والموز البلدي 15 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات، والكمثرى 12 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكيلو الواحد من البلح بين 8 و10 جنيهات، وكيلو المانجو من 15 إلى 30 جنيهًا.