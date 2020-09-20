"صحة البحيرة": تشكيل لجنة لفحص شكوى موظف لإصابة زوجته بفيروس كورونا

قرر الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، تشكيل لجنة فحص ومتابعة، بالتنسيق مع وحدة العلاج الحُر بالمديرية، لفحص شكوى موظف بالتربية والتعليم، بشأن إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، بسبب إهمال طبي بمستشفى خاص بكفر الدوار، وإيداعها عنبر للرجال منهم مصابين بالفيروس، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وحرر أحمد عشماوي، موجه بالإدارة التعليمية بكفر الدوار، محضرًا بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة بالبحيرة، ضد مستشفى خاص بذات المدينة، اتهم فيه الطاقم الطبي وإدارة المستشفى بالإهمال الطبي، الذي تسبب في نقل عدوى فيروس كورونا لزوجته، التي دخلت المستشفى منذ حوالي شهر لعمل عملية استئصال رحم، وبسبب التقصير والإهمال أثناء إجراء العملية، تدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها للعناية المركزة بذات المستشفى.

وقال عشماوي، زوج المصابة، لـ"الوطن": دخلت زوجتي لإجراء عملية استئصال رحم يوم 25 من الشهر الماضي، بمركز طبي لأمراض النساء والتوليد، وكانت بكامل صحتها ولا تعاني من أي مضاعفات سوى مشاكل في الرحم، وأجريت التحاليل والأشعة اللازمة لها التي تؤكد ذلك، وقبل العملية قام طبيب التخدير بإعطاء زوجتي مخدر نصفي، وقبل انتهاء العملية قام بإعطائها "ديبرفان" مخدر عام، معللا ذلك بأنها كانت تتألم.

وأكد أنه في مثل هذه الحالات يجب توخي الحذر واتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة، إلا أنهم لم يقوموا بتركيب أنبوبة تنفس صناعي، ما أدى إلى توقف القلب وتم عمل إنعاش للحالة، قبل إدخالها العناية المركزة بنفس المركز، بدرجة 5/3 حالة غيبوبة حرجة، وكفاءة القلب 30% بحسب أشعة الإيكو.