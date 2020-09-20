تعيينات جديدة لـ5564 شابا وفتاة بالقاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة، تعيين 5564 شاباً، من بينهم 30 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالقاهرة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

واعلنت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أن عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب بلغ 16525 شاباً، مشيرة إلى توفير 2930 فرصة عمل للشباب.

القوى العاملة بالقاهرة: إجراءات حاسمة ورادعة لمواجهة مخالفات القطاع الخاص

وأشار محمد طه مدير المديرية، في تقرير أرسله إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى ام تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن المديرية استخرجت 1188 رخصة مزاولة مهنة، و1112 شهادة قياس مستوى مهارة، إضافة إلى تلقيها 965 شكوى، منها 177 شكوى تم تسويتها ودياً، وإحالة 228 منها للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، فيما حُفظت 48 شكوى، وتبقى 332 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، أشار "طه" إلى استخراج 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلًا عن التجديد لـ30 أجنبياً، وفقاً لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة (دوري - حملات)، ما أسفر عن تحرير 423 محضراً لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 229 شكوى، وتسوية 162 شكوى منها ودياً.

ولفت "طه" إلى مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تم التفتيش على 159 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 135 محضر سلامة وصحة مهنية، و5 محاضر تراخيص وغلق إداري، كما تم بحث 13 شكاوى.