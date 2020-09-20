طبيبة تخلع زوجها رجل الأعمال: "بخيل وهرب من عامين للزواج بأخرى"

"جوزي بخيل وخرج يجبلنا حاجة مرجعش من سنتين، وبعدها عرفت أنه متجوز تاني"، بهذه الكلمات لخصت الطبيبة "هـ. ن. 32 عاماً"، مضمون دعوى الخلع المقامه منها ضد زوجها رجل الأعمال "م.ع" أمام محكمة الأسرة بعابدين، وأصدر القاضي خلالها بالحكم بقبول دعوى الخلع ضد رجل الأعمال.

وروت المحامية أمل أصلان موكلة صاحبة الدعوى لـ"الوطن" تفاصيل القضية، قائلة: "إن موكلتها الطبيبة حضرت منذ عامين تقريبا وطلبت منها البحث عن زوجها رجل الأعمال لأنه مختفي منذ عامين ولا تعرف عنه شئ، وأن لديها طفل منه ولا يعلم شئ عن والده".

وأضافت "أمل": أنها بحثت عن الزوج من خلال الأحوال المدنية ظنا منها أنه توفى، وفوجئت بإصدار شهادة زواج من أخرى ولديه طفلان، فاخبرت الطبيبة، والتي طلبت مني رفع دعوى خلع على زوجها، وكانت من ضمن الأسباب هروبه وهجرة منزل الزوجية وعدم الإنفاق على نجله، وجرى تحديد جلسة الخلع وروت الطبيبة للقاضي تفاصيل القضية، مشيرة إلى أن القاضي أصدر حكما بخلع زوجها رجل الأعمال بعدما استمع الى أسباب الزوجة.

وتلقت محكمة الأسرة بعابدين دعوى خلع من طبيبة تطالب فيها بإنهاء الزواج من رجل أعمال بسبب بخله وهروبه من المنزل بدون أسباب، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بنجله.

وقالت الزوجة في الدعوى إنها لا تطيق العيش معه بسبب تصرفاته وأسلوبه، مشيرة إلى أنها كانت طوال مدة عامين تبحث عن زوجها، وبعد العثور عليه فوجئت بأنه متزوج من أخرى، فقرر قاضي محكمة الأسرة قبول دعوى الخلع ضد الزوج.