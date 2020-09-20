منصة "إبداع مصر" تفوز بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات

فازت منصة "إبداع مصر" بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات 2020، عن فئة أفضل ممارسات للنظم الإيكولوجية.

وتعد منصة "إبداع مصر" أحد مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وجاء فوز المشروع المصري بالجائزة لما تقدمه منصة "إبداع مصر" لمجتمع ريادة الأعمال من أدوات لتحفيز الابتكار وفرص التعلـم والتواصل للمبتكرين ورواد الأعمال عبر منصة رقمية متاحة باللغتين العربية والانجليزية، وذلك إضافة إلى خريطة تفاعلية للكيانات الفاعلة في مجتمع الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وتقدم للمسابقة مشروعات من 26 دولة من بينها مصر، حيث يتنافس فيها رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصناع السياسات، ومنشئو الأنظمة في الدول المشاركة في المسابقة.

ومن المنتظر أن يشارك الفائزون في منتدى الإبداع العالمي الافتراضي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات مطلع أكتوبر المقبل، والذي يستمر لمدة أربعة أيام؛ حيث ستتاح لهم الفرصة من خلاله لحضور ورش عمل لبناء القدرات، وطرح مقترحاتهم على جمهور عالمي من المتخصصين والخبراء وشبكات من الموجهين وصناع القرار.

وتضمنت المسابقة 3 فئات للتحدي، وهي تحدي صانع التغيير الرقمي للمبدعين أصحاب الأفكار التي تسعى لخلق تأثير رقمي في مجتمعاتهم، وكذلك تحدي أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية، والخاص بمنشئي الأنظمة الإيكولوجية من أصحاب أفضل الممارسات التي تعزز بيئة تمكينية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مجتمعاتهم.