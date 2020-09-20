رابع أيام الترشح بـ"شمال الجيزة": أعداد محدودة.. والمرأة لها النصيب الأكبر

على الرغم من تخطي عقارب الساعة الرابعة عصرا وقبل ساعة واحدة من انتهاء الوقت المحدد خلال اليوم الرابع للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، إلا أن الهدوء والسكون الذي خيم على أرجاء محكمة شمال الجيزة كان سيد الموقف، وهو ما دفع رجال التأمين إلى الاستراحة فوق المقاعد الخشبية المقابلة للقاعة المخصصة لاستقبال المرشحين.

الهدوء الذي بدا واضحا بالمشاهدة أكدته بالأرقام مصادر من داخل اللجنة القضائية لتلقي طلبات الترشح، حيث أشارت إلى أن عدد من تقدموا حتى عصر اليوم لا يتجاوز عددهم العشرون فردا، موضحة أن نسبة ملحوظة منهم كانت من السيدات، اللاتي حرصن على تقديم أوراقن ومن ثم الترشح للفوز بإحدى مقاعد مجلس النواب المقبل.

ووجهت عدد من المتقدمات بطلبات ترشحن الشكر لرئيس الجمهورية على قراره بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لما تقدمه من أدوار مشرفة وتفاني في العمل.