الأوبرا تعلن اختبارات لضم مطربين وعازفين جدد لفرق الموسيقى العربية

أعلنت إدارة الموسيقى الشرقية إجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 30 عاما.

جاء ذلك ضمن خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة إلى إثراء وتطوير فرقها الفنية.

قالت الفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية إنه بالنسبة لاختبارات الأصوات الجديدة يؤدي المتقدم أمام اللجنة أغنية من التراث إلى جانب أغنية حديثة، أما العازف يشترط أن يملك القدرة على القراءة الوهلية للمدونة الموسيقية، مشيرة إلى أن تسجيل الطلبات يتم بمكتب الادارة المركزية للموسيقى الشرقية بالاوبرا من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل كاخر موعد لتلقيها.

يذكر ان دار الاوبرا المصرية يتبعها 5 فرق للموسيقى العربية هى عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية للتراث، القومية العربية للموسيقى، الانشاد الدينى واوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي.