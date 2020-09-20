خبير: الإخوان استعانت بالجماعات التكفيرية لمواجهة ثورة الشعب

قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان تصنف كجماعة فاسقة وسط الجماعات الإسلامية الأخرى، حيث يتهموها بالنفاق لأنها خارجة عن الجهاد.

وأضاف صابر خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "كانت الإخوان تصنف كجماعة سياسية اجتماعية ذات طابع إسلامي، وليس لها علاقة بالجهاد أو القتال كما ادعت قبل 25 يناير".

وتابع: "الجماعة تبدل وتغير أمورها وفق تخطيط مسبق، فلم تكن موافقة على النزول في أحداث يناير قبل يوم 28، لكن بعد هذا اليوم تغير كل شيء وبدأت تنزل إلى الشوارع، وصرح قياداتها بالمشاركة في الحياة السياسية لا المغالبة، وعندما وصلت إلى الجماعة للحكم وثار الشعب ضدها احتضنوا الجماعات التكفيرية، وتواصلوا مع الإرهابي أيمن الظواهري".

وأشار إلى أن عودة الجماعة إلى الفكر الجهادي والتكفيري كانت مبنية على عدة اتجاهات، الأول هو اتجاه قتالي حيث انضم كثير منهم إلى التنظيمات التكفيرية في سيناء، والثاني هو أن يكون الإخواني جنديًا مجندًا تحت إمرة أي جهاز مخابراتي لإسقاط الدولة المصرية، حيث تحالفت مع إيران، وزار الرئيس الإيراني مصر في فترة حكم الإخوان.

وأشار إلى أن الإخوان تنظيم عالمي مزود بإمكانيات ضخمة جدًا تدعمه أجهزة مخابرات بعينها، لكي تصل إلى الحكم، مشددًا على أن خلافها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس كلامًا منطقيًا، وأن هناك أدلة كثيرة تدحض هذه المزاعم.

وواصل: "مفيش قدامهم إلا سياسات تدميرية أبسطها إنها تضايق المصريين، لأن مبقاش ليهم شعبية بدليل إن محدش استجاب لدعواتهم للتخريب النهاردة".