لو عايز تشتري أو تبيع سيارة مستعملة.. 4 تطبيقات إلكترونية ممكن تساعدك

امتلاك سيارة خاصة حلم يراود الكثيرين حيث يمكنهم التخلص من مشاكل انتظار التاكسي، أو خدمات طلب السيارة عبر الإنترنت، لكن بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه بسبب إمكانيات فإن الكثيرين يلجأون لشراء السيارات المستعملة، ولكن تنقصم الخبرة ومعرفة أماكن عرض تلك العربات.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بعض التطبيقات التي تساعد على بيع وشراء السيارات المستعملة...

تطبيق سيارات مستعملة مصر

تم إطلاق هذا التطبيق في أبريل 2020، وهو سهل بسيط، ويعتبر منصة إلكترونية لعرض وبيع السيارات المستعملة فقط.

يسمح بوضع إعلانات خاصة ببيع السيارات المستعملة، ومواصفاتها، ويمكنك اختيار المناسب ليها.

ويعرض التطبيق، كافة أنواع السيارات وأسعارها الجديدة وفي المعارض، حتى يتمكن المستخدم من اكتشافه بسهولة، بالإضافة إلى سهولة في الوصول لصاحب المنتج المراد بيعه بواسطة تحديد عنوانه على الخريطة التي يتيحها التطبيق.

ويوفر التطبيق وقت وجهد المستخدم، حيث أنه يعرض لك أقرب شخص في محيط المحافظة أو المدينة التي تتواجد فيها، وهو يتواجد في القاهرة، الإسكندرية الأقصر، أسوان، الجيزة، وغيرها من المحافظات.

تطبيق شيفت

يقدم موقع شيفت المتخصص في أخبار السيارات تطبيق جديد يحمل نفس الاسم، يتيح إمكانية بيع وشراء السيارات المستعملة الكترونيا، حيث تم توفير قائمة بحث ذكية، تجعلك تصل إلى ما تبحث عنه ويناسب امكانياتك المادية.

ويوفر التطبيق خدمة تقديم إعلان البائع مجانًا لبيع سيارته المستعملة، ويضمن من خلال الإعلان الوصول لأكبر عدد ممكن من الباحثين عن سيارة مستعملة.

تطبيق سوق السيارات

سوق السيارات في مصر تطبيق شامل لجميع السيارات الجديدة والمستعملة بالصور، حيث يمكن للعميل عمل اعلان عن بيع سيارات جديدة، أو مستعملة، سيارة للبدل، ويمكن تصفح الإعلانات واختيار الأنسب حسب المواصفات والإمكانيات المادية.

تطبيق هتلاقي

موقع وتطبيق هتلاقي هو أكبر سوق سيارات متخصص علي الأنترنت لبيع السيارات المستعملة في الشرق الأوسط، ويمكنك عرض سيارتك للبيع مجاناً أسرع، أسهل ومجاناً لملايين من المشتريين

- تستطيع أن تبحث عن سيارة مستعملة للبيع اختيار نقطة محددة عير محرك البحث مثل الشركة المصنعة، السعر، عدد الكيلومترات وقائمة طويلة من المعايير الأخرى.

اإكانية حفظ السيارات المفضلة، أحفظ قائمة بسياراتك المفضلة إذا لم تجدها على التطبيق، عند اضافتها من خلال المستخدمين يرسل لك التطبيق اشعارات للتنبيه تلقائيا.

خدمات هتلاقي متوفرة في البلدان الأتية مصر، الإمارات، الأردن، السعودية، عمان، اليمن، الكويت، قطر، لبنان، ليبيا والعراق.