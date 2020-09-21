أعطال في سيارتك لا تتحملها شركات التأمين.. تعرف عليها

تقع العديد من الأعطال داخل السيارات الجديدة والمستعملة التي يكون لها وثيقة تأمين شاملة، ويتفاجأ المستهلكون بعدم تحمل شركات التأمين تكلفة صيانة تلك الأعطال.

وفي هذا الصدد قال وجدي خالد خبير التأمين لـ"الوطن"، إن السيارات التي يصدر لها وثائق تأمين سواء كانت جديدة أو مستعملة، تتحمل شركات التأمين عنها كل الحوادث التي تقع بها السيارة على حسب نوع التأمين إن كان شاملاً أو غير ذلك.

وأضاف أن شركات التأمين لا تتحمل الأعطال التي تحدث في السيارة نتيجة سوء الاستخدام أو الاستهلاك وغيرها، مثل حدوث أعطال الإطارات لا يتحملها التأمين وغيرها من الأعطال سواء كانت كهربائية أوغيرها.

وأكد أن تلك الأعطال يتحمل تكلفتها أو صيانتها الضمان أو الوكيل الرسمي وليس مشكلة شركات التأمين، حيث إن التأمين يتحمل كل ما يقع على السيارة من أي عامل خارجي يطرأ عليها.