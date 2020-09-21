في اليوم العالمي لـ ألزهايمر: 50 مليون مريض يحتاجون الدعم والرعاية

يحيي العالم اليوم الاثنين، اليوم العالمي للزهايمر الذي يوافق يوم 21 سبتمبر من كل عام.

بدأ أول احتفال بهذا اليوم في عام 1984 في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت مجموعة من الخبراء بـمرض ألزهايمر رؤية هدفها: "حياة أفضل للأشخاص الذي يعانون من الخرف ولذويهم"، ومنذ ذلك الوقت تضاعف عدد جمعيات مرضى ألزهايمر من 4 أعضاء لتصل إلى أكثر من 75 جمعية عالمية للزهايمر.

اختارت منظمة ألزهايمر العالمية ومنظمة الصحة العالمية يوم 21 سبتمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للزهايمر، حيث تهدف للفت الأنظار لهذا المرض الآخذ في الانتشار ولمرضاه الذين يمثلون عبئاً على ذويهم وعلى أنظمة الصحة في مختلف البلدان.

وتعتقد منظمة ألزهايمر العالمية أن مفتاح الفوز في المعركة ضد الخرف يكمن في العمل على تمكين الجمعيات الوطنية على تعزيز أدوارها في تقديم الرعاية والدعم لمرضى ألزهايمر وذويهم.

وعلى المستوى العالمي، تركز الاهتمام على هذا الوباء وبدء حملة لتغيير السياسات من الحكومات ومنظمة الصحة العالمية.

أشار الدكتور "تيدروس أدهانوم" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في دراسة طبية بشأن هذا المرض، يصاب بالخرف نحو 10 ملايين شخص كل عام، منهم 6 ملايين شخص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

ومع شيخوخة سكان العالم، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المتعايشين مع الخرف إلى ثلاثة أمثاله بحلول عام 2050 من 50 مليون شخص إلى 152 مليون شخص.

والخرف مصطلح شامل لعدة أمراض تصيب الشخص تدريجياً في معظمها، فتؤثر على ذاكرته وسائر قدراته المعرفية وسلوكياته وتخل إخلالاً كبيراً بقدرته على مزاولة أنشطة حياته اليومية، وغالباً ما تكون النساء أكثر إصابة به من الرجال. ومرض ألزهايمر هو أشيع أنماط الخرف، وقد يمثل نسبة تتراوح بين 60 و70% من حالات الخرف.

تشير الإحصائيات العالمية، إلى أن هناك ما يقرب من 50 مليون مريض بألزهايمر فى العالم، أكثر من نصفهم (58%) يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

كما يشهد كل عام حدوث 7.7 مليون حالة جديدة من المرض. وتشير التقديرات إلى أن نسبة المصابين بالخرف بين عموم من يبلغون من العمر 60 عاماً فما فوق في وقت معين، تتراوح بين 5 الى 8 من بين كل 100 شخص. وأن هناك حوالي 4 ملايين مصاب بألزهايمر بقارة أفريقيا، و9.4 مليون بأمريكا الشمالية والجنوبية، وأن هناك مليونا و700 ألف مريض فى بريطانيا، و1.2 مليون ألماني مصاب بأحد أمراض العته.

دشنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أول نظام عالمي للرصد، ويعنى المرصد العالمي للخرف، وهو منصة إلكترونية دشنتها المنظمة بتتبع سير التقدم المحرز قطرياً وعالمياً في تقديم الخدمات للأشخاص المتعايشين مع الخرف ولمقدمي الرعاية لهم، كما سيرصد مدى وجود سياسات وخطط وبنى تحتية وطنية لتقديم الرعاية والعلاج لهم وتدابير وطنية للحد من خطر الإصابة بالخرف، ويضم المرصد أيضاً معلومات عن نظم ترصد هذا المرض وبيانات عن عبئه.