"الإسكان": طرح 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط ضمن مبادرة الرئيس

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مبادرة الإسكان الاجتماعي وفرّت 52 ألف وحدة سكنية بمختلف المساحات والتشطيبات.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع قيادات وزارة الإسكان لتحديد المحافظات الأكثر احتياجًا والأماكن المناسبة لطرح المشروع، وعلى أساس ذلك تم تحديد الـ250 ألف وحدة الجديدة في عدد من المحافظات.

وتابع، أنه تم عقد اجتماع منذ 3 أيام مع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وطُرح مقترح سيعرض على مجلس الوزراء بأن يتم طرح 125 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي ومتوسط كمرحلة أولى من مبادرة الرئيس.

وأكمل، أن المرحلة الأولى ستُقسم بواقع 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي و25 ألف وحدة للإسكان المتوسط، مؤكدًا أن الهدف من المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان بتوجيهات من الرئيس أن يكون هناك سكن لكل مصري "أي حد يطلب شقة بأي مواصفات يلاقيها، علشان يكون دائما الإسكان بتوفر بدائل مقننة ومنظمة ومكتملة المرافق والخدمات".