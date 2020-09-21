رسميا.. الشيخ مديرا تنفيذيا لوزارة الشباب والرياضة

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، قرارا بتعيين الدكتور أحمد الشيخ مديرا تنفيذيا لوزارة الشباب والرياضة، ليتولي بذلك مهام منصبه بدء من اليوم.

الشيخ: قرار وزير الشباب والرياضة تكليفا وليس تشريفا

ويعد الدكتور أحمد الشيخ، أحد القيادات التنفيذية بالوزارة الذي يمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية، إذ شغل عدة مناصب تنفيذية بالوزارة قبل صدور قرار الوزير بتعيينه مديرا تنفيذيا، كان آخرها توليه وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وقبلها شغل منصب مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة.

كما حصل الدكتور أحمد الشيخ على عدة درجات علمية، بينها درجة الدكتوراه في الإدارة الرياضية، ودرجة الدكتوراه في القانون الدولي.

ويشغل الشيخ عدة مناصب تطوعية وخدمية، بينها عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية، ورئيس للجنة الاستماع والعقوبات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

واطلع الشيخ خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الملفات والمهام والتكليفات من وزير الشباب والرياضة، أهمها ما يتعلق بالأندية والاتحادات الرياضية، فضلا عن العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة، خاصة ما يتعلق منها باستضافة مصر العديد من البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية.