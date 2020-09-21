تحويل رواية "شلة ليبون" إلى مسلسل درامي

تحويل رواية "شلة ليبون" إلى مسلسل درامي
كتب:
أحمد حسين صوان
01:18 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
شلة ليبون
حل الروائي هشام الخشن، صاحب رواية "شلة ليبون" ضيفًا على زهرة رامي في برنامجها "اصحى بانرجي" على تردد 92.1، حيث ذكر أنه يستعد لتحويل الرواية إلى مسلسل درامي على إحدى المنصات الرقمية قريبًَا.
وقال "الخشن" إن صدور الرواية في ظل انتشار فيروس كورونا لم يزعجه، حيث أعطى له ذلك فرصة لقاء الجمهور وإجراء مناقشات معهم عبر الإنترنت، وهو ما تسبب في اكتشافه عالم مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن تناوله للطبقة الأرستقراطية في روايته، والتي يقل التعرض إليها في الروايات الأخرى، قال "الخشن"، إنه لا يفضل الحديث عن نفسه في الروايات، لكنه عاش في منطقة الزمالك، واحتك بأهلها، وكان من الطبيعي التأثر بهم والكتابة عنهم، إلا أنه مدرك أنه لا يفضل أن يكتب الروائي عن نفسه ونقل تفاصيل لشخصيات كانت بجواره، وإلا تحولت كل رواية يكتبها إلى سيرة ذاتية.
ووصفت زهرة رامي كتابات هشام الخشن بأنها "إدريسية" النزعة، لاعتمادها على التوازن في التفاصيل، فيما قال "الخشن" اإنه يفضل ألا يسهب في التفاصيل أثناء الكتابة، لأن ذلك قد "يفصل" القارئ.
وحول خوفه من ارتباط الرواية بلعبة البوكر، قال "الخشن"، إنه تردد في البداية من ذلك الأمر، خوفًا من ارتباط هذه اللعبة في أذهان العامة بالقمار، إلا أن اللعبة تعتمد على التفكير ووضع الاستراتيجيات، وليس الحظ فقط، وهو ما يتفق ويتشابه مع الحياة.
وكشف أنهم في مرحلة التحضيرات الأولية لتحويل الرواية إلى عمل درامي سيذاع على إحدى المنصات الرقمية، وأضاف أنه فخور بفريق العمل الذي سيكون وراء تنفيذ المسلسل.