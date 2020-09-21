تحويل رواية "شلة ليبون" إلى مسلسل درامي

حل الروائي هشام الخشن، صاحب رواية "شلة ليبون" ضيفًا على زهرة رامي في برنامجها "اصحى بانرجي" على تردد 92.1، حيث ذكر أنه يستعد لتحويل الرواية إلى مسلسل درامي على إحدى المنصات الرقمية قريبًَا.

وقال "الخشن" إن صدور الرواية في ظل انتشار فيروس كورونا لم يزعجه، حيث أعطى له ذلك فرصة لقاء الجمهور وإجراء مناقشات معهم عبر الإنترنت، وهو ما تسبب في اكتشافه عالم مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن تناوله للطبقة الأرستقراطية في روايته، والتي يقل التعرض إليها في الروايات الأخرى، قال "الخشن"، إنه لا يفضل الحديث عن نفسه في الروايات، لكنه عاش في منطقة الزمالك، واحتك بأهلها، وكان من الطبيعي التأثر بهم والكتابة عنهم، إلا أنه مدرك أنه لا يفضل أن يكتب الروائي عن نفسه ونقل تفاصيل لشخصيات كانت بجواره، وإلا تحولت كل رواية يكتبها إلى سيرة ذاتية.

ووصفت زهرة رامي كتابات هشام الخشن بأنها "إدريسية" النزعة، لاعتمادها على التوازن في التفاصيل، فيما قال "الخشن" اإنه يفضل ألا يسهب في التفاصيل أثناء الكتابة، لأن ذلك قد "يفصل" القارئ.

وحول خوفه من ارتباط الرواية بلعبة البوكر، قال "الخشن"، إنه تردد في البداية من ذلك الأمر، خوفًا من ارتباط هذه اللعبة في أذهان العامة بالقمار، إلا أن اللعبة تعتمد على التفكير ووضع الاستراتيجيات، وليس الحظ فقط، وهو ما يتفق ويتشابه مع الحياة.

وكشف أنهم في مرحلة التحضيرات الأولية لتحويل الرواية إلى عمل درامي سيذاع على إحدى المنصات الرقمية، وأضاف أنه فخور بفريق العمل الذي سيكون وراء تنفيذ المسلسل.