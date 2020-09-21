مصر تشارك في المنتدى الدولي بهولندا للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي

أعلنت المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد ALPA برئاسة الدكتور جمال شيحة ومقرها القاهرة، المشاركة في المنتدى الدولي للقضاء على التهاب الكبد الوبائي IVHEM المقرر عقده في العاصمة الهولندية أمستردام يومي 5 و6 ديسمبر 2020.

ويتضمن برنامج المنتدى أمثلة عملية لدراسات التدخل المبتكرة، وبرامج دولية، وآليات التمويل الجديدة للاختبار والعلاج، مع التركيز على تحقيق الأهداف التي حددتها منظمة الصحة العالمية من أجل التخلص من التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد ALPA ورئيس جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية، نفخر بمشاركتنا في هذا المنتدى العالمي الذي يجمع خبراء متخصصين في أمراض التهاب الكبد الوبائي من جميع أنحاء العالم، ويقدم إسهامات قيمة لدعم المهمة العاجلة المتمثلة في القضاء على التهاب الكبد B وC والوقاية منه.

وحسب بيان الدكتور جمال شيحة، يشمل برنامج المنتدى جلسات عامة ومائدة مستديرة وجلسات قائمة على عرض الملخصات العلمية وحلقات دراسية يمكن للحاضرين المشاركة في المنتدى فعليًا أو افتراضيًا من خلال الإنترنت.

وذكر أن المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد ALPA منظمة قارية غير حكومية وغير ربحية تستهدف المؤسسة تحسين الرعاية والعلاج للأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد من خلال التعاون بين أعضائها على الصعيد العالمي ويجوز لمؤسسة ALPA اتخاذ أي إجراء مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق أغراضها الإنسانية لعلاج المرضي.