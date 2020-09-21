كشري: خبرتي الأفريقي تؤهلني لتدريب الأهلي

واحد من أبناء النادي الأهلي، الذين عرفوا طعم الفوز وتربوا على تحقيق الانتصارات، فكان شعاره بعد خروجه كلاعب من المستطيل الأخضر متجهًا إلى الدكة كمدرب ومدير فني "لا بديل للفوز"؛ ليحقق مسيرة تدريبية ناجحة على الصعيدين المحلي والدولي، جنى آخر ثمارها بفوز ثمين، على نادي الزمالك.

أحمد عبدالمنعم، أو "كشري" كما يعرفه جماهير الكرة في مصر، المدير الفني لفريق أسوان، الذي تمكن من هزيمة الزمالك، ليعزز من فرص بقاء فريقه في الدوري، قبل أن يهدي بطولة الدوري للنادي الأهلي.

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