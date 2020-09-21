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مهاجم الزمالك يتلقى عرضًا إماراتيًا للرحيل

كتب:

محمود فؤاد
12:37 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
الكونغولي كابونجو كاسونجو

الكونغولي كابونجو كاسونجو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، تواصل مع إدارة الأبيض من أجل تحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، مع بداية الموسم الجديد.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته التليفزيونية، مساء أمس: «يمتلك المجلس عرضًا من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع اللاعب الكونغولي، كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، ولم نحسم أي شىء الآن وننتظر حتى نهاية الموسم لحسم كافة الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم».

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