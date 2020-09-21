أهالي مرضى ألزهايمر: "صبرنا نفذ".. والمرضى: "نشتاق لسؤالهم"

يمثل يوم 21 سبتمبر من كل عام، اليوم العالمي لمرضى ألزهايمر، ذلك المرض اللعين الذي يقتل كل شيء في جسد الإنسان، فيجعله لا يستطيع أن يجهل كل شئ حتى ذاته، لكن ورغم الآلم الجسدي والنفسي الذي يعاني المرضى منه إلا أن هناك آلاما ومعاناة أخرى مع الراعين لهم والذي لخصها أحدهم قائلًا: "تخيل أن والدك أو ووالدتك لا تعرفك ولا تعرف أبنائك؟، تخيل أن تراها تصرخ وتتألم دون أن تدري أين هي وماذا تفعل؟".

"الوطن"، خاضت رحلة التواصل مع بعض الراعين لمرضى ألزهايمر عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يرون فيها مآساتهم بأسماء مستعارة خشية الفضيحة، وآخرون يتذكرون قصصهم مع ذويهم ويتحسرون عليهم لكن الوجه الأكثر انتشارًا هو رحلة الأبناء للبحث عن مستشفى أو دار أو جمعية لوضع ذويهم بها معتبرين أنهم منفون عن الحياة سواء في المنزل أو غيره.

بدأت الرحلة بكتابة بوست عبر جروب خاص على "فيس بوك" يدعى "أصدقاء ألزهايمر" وآخر حمل عنوان "رحلة أمي مع الزهايمر"، عن إجراء معايشة صحفية عن معاناة الراعين لذويهم المصابين بهذا المرض اللعين، لتتوالى التعليقات "نحن ليس لدينا وقت لنعيش 24 ساعة متاحين لمتابعة مرضنا"، وقال آخرون "معاناتنا لا ينهيها الإعلام ولا المال.. لكن ينهيها علاج لهذا المرض أو يحل قضاء الله ويريح المريض والراعي معًا".

كانت أول مكالمة هاتفية مع السيدة "وفاء" والدة الحاجة "فايزة" التي تبلغ من العمر 79 عامًا وا لمصابة بألزهايمر منذ 5 سنوات تقول "لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك، أنا أرملة لدي 3 أبناء شباب يذهبون للعمل صباحًا وأضطر للجلوس مع أمي طيلة اليوم.. لا نوم.. لا راحة.. لا حياة".

تتابع "وفاء" في حديثها لـ "الوطن": هذا ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية وتكلفة العلاج باهظة الثمن، لكن الأصعب هو صراخها من الآلم، عدم معرفتي من أنا ولا أبنائي، الأصعب هو أن تتبول في أي مكان دون أن تدري ماذا تفعل.. تخيل أن يرى ابن أمه في هذه الحالة ولا يستطيع أن يقدم لها شيئا".

وطالبت السيدة مساعدتها في إنهاء إجراءات استقبال والدتها في إحدى الجمعيات التي ترعى مرضى ألزهايمر على أن تتحمل جزءا من تكلفة علاجها قائلة "ما يؤلمني هو عدم قدرتي على استكمال الطريق معها فاضطرت للتقدم بأوراقها لنقلها لإحدى الجمعيات التي ترعى مرضى ألزهايمر باكيه "أمي ستغادر المنزل لأول مرة.. ستغادر روحي معها لكن الأمر ليس بيدي وأشقائي تركوها لي وحدي".

ليس هذا رأي "وفاء" فقط، لكن فور التواصل مع الجمعية لمساعدتها في إنهاء إجراءات والدتها، فوجئنا بعدد كبير من قوائم الانتظار لدى الكثير من الجمعيات لأبناء يبحثون عن مأوى لذويهم حتى يحل أجل الله وعلى الجانب الآخر تتحمل "راندا" التي رفضت الكشف عن تفاصيل زوجها نهائيًا – معاناة زوجها الذي بلغ الثمانين، تخفي اسمه عن الجميع ولا تحب أن يعرف أحد أنه مصابًا بألزهايمر تسعى دائمًا لخدمته لكنها تقول أنها تعاني وتصرخ وتخشى أن تفقد صبرها وتتركه في يوم من الأيام في إحدى الجمعيات قائلة "العشرة مبتهونشي".

ولازال هناك جانب آخر من القصة، وهو المرضى أنفسهم الذين يبدأون مراحلهم الأولى من المرض والذين لا يعترفون به حتى هذه اللحظة، معتقدين أنهم لازال بقواهم العقلية كاملة منهم "ف"، 72 عامًا، والتي تقيم بإحدى جمعيات الزهايمر تقول "أنا لست مريضة كما يقول الأطباء أو كما زعم أبنائي، هم أرادوا أن يتركوني هنا بعدما كبرت في العمر أنا حزينة لأني وحدي ولا أحد يسأل عني لا أبنائي ولا أقاربي".

الأمر ذاته قاله "ج" 60 عامًا: "أنا مش مريض ومحتاج أولادي يسألوا عني أكتر من كدة".