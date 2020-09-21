محمد رجب يواصل تصوير "ضربة معلم" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي

يواصل الفنان محمد رجب، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "ضربة معلم" للمخرج إسماعيل فاروق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وبدأ رجب تصوير أولى مشاهده، أمس، مع الفنان رياض الخولي، ومن المقرر استمرار التصوير هناك لأيام عدة قبل الانتقال إلى موقع تصوير آخر.

وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته كل من مي سليم، وإنعام سالوسة، ومحمد نجاتي، ومحمد عز، ومحسن منصور، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح.

وسعت شركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل إلى استغلال نجاح الثلاثي محمد رجب وأحمد عبدالفتاح وإسماعيل فاروق في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، أملاً في تكرار حالة النجاح في مسلسلهم الجديد.