إجراء 6 عمليات قلب بتكلفة 240 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير حياة كريمة لهم.

صرح الدكتور محمد زمزم، مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير بالبحيرة، إنه تم إجراء عدد 6 عمليات قلب ما بين تركيب دعامتين وثلاث دعامات ضمن مبادرة نبض حياة، للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية حوالى 240000 جنيه، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

مشيراً إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف الأسر الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بهذه الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً توفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.