في عيد ميلاده الـ81.. حقيقة خطبة أسامة عباس لسوزان مبارك (فيديو)

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أسامة عباس الـ81، الذي يتميز بظهوره النادر المتميز، حيث شارك خلال مشواره الفني بعدد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وفي التقرير التالي نوضح أبرز محطات حياته الفنية .

- ولد أسامة عباس يوم 22 سبتمبر عام 1939، بمحافظة المنوفية، والده خريج كلية دار العلوم وكان يعمل موظفاً بوزارة المعارف حتى أصبح وكيل وزارة.

- كان يعمل في مجال المحاماة، ودخل مجال التمثيل عن طريق الصدفة، حيث درس بكلية الحقوق وتخرج منها ثم عمل بشركة النصر لأجهزة التليفزيون حتى وصل لدرجة مدير عام.

- عن دخوله مجال الفن كان عن طريق صديقه الفنان الضيف أحمد الذي كان يزوره خلال التصوير، وبعد فترة طلب منه الحضور إلي المسرح من أجل كتابة عقد مسرحية لانه كان يعمل محاميا وفوجئ بأنه معهم في المسرحية.

- سمير غانم قال له "فكر ورد علينا" إلا أن ظل معهم 6 سنوات حتى تقابل بالفنان عبدالمنعم مدبولي، وطلب منه الانضمام إلى فرقته المسرحية.

- انضم إلى فرقة مسرحية الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي وظل معه حتى عام 1983، ثم تفرغ للفن من خلال تقديم استقالته من عمله كمدير عام ليقدم مجموعة من الأعمال الفنية.

- من أبرز المسلسلات التي قدمها، "أبنائي الأعزاء.. شكراً" و"رأفت الهجان" و"أوبرا عايدة" و"بوابة الحلواني" و"محمود المصري" و"يتربى فى عزو" و"حدائق الشيطان" و"في أيد أمينة" و"الدالي".

- شارك في العديد من الأفلام ومنها، فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" و"احترس من الخط" و"الواد محروس بتاع الوزير" و"هاللو أمريكا" و"يا عزيزي كلنا لصوص"، والكثير من الأعمال.

- قدم 4 مسرحيات فقط طوال حياته الفنية وهي "طبيخ الملايكة" و"أحدث امرأة في العالم" و"فندق الأشغال الشاقة" و"جوليو.. و.. روميت".

- انتشرت شائعات بشأن خطبته لسوزان مبارك، ولكن لم تكن تلك الأقاويل سوى شائعة أزعجت "عباس" بشدة الأمر الذي دفعه لتكذيبها في تصريحات تلفزيونية، وكشف حقيقة علاقته بعائلة سوزان مبارك، مؤكداً أنهما مجرد جيران بحي مصر الجديدة وتربطه علاقة صداقة قوية مع اللواء منير ثابت صديق عمره وشقيق سوزان الأصغر.